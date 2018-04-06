Orgeneral Musa Avsever Galatasaray'ı ziyaret etti

Orgeneral Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak ile Türk Telekom Arena'daki kulüp binasında bir araya geldi.

Avsever ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılı yöneticilerle Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.











