Orgeneral Musa Avsever Galatasaray'ı ziyaret etti
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.
Orgeneral Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak ile Türk Telekom Arena'daki kulüp binasında bir araya geldi.
Avsever ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılı yöneticilerle Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:27
-
Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
-
Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
-
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Orgeneral Musa Avsever Galatasaray'ı ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.