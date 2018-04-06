Orgeneral Musa Avsever Galatasaray'ı ziyaret etti – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'ı ziyaret etti

    Orgeneral Musa Avsever Galatasaray'ı ziyaret etti

    1. Ordu Komutanı , Kulübünü ziyaret etti.

    Orgeneral Avsever ve beraberindeki heyet, Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak ile 'daki kulüp binasında bir araya geldi.

    Avsever ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılı yöneticilerle Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.





    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:27
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