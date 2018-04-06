G.Saray istedi Everton alıyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    G.Saray istedi alıyor

    G.Saray istedi <a href="/index/everton?id=ebb19cc0-25aa-4878-85c9-13c3cb5d9f91" class="" rel="tag">Everton</a> alıyor

    G.Saray'da bir yandan şampiyonluk planları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:08
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