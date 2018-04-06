Galatasaray Lokomotiv Moskova'lı Farfan'ı istiyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray Lokomotiv Moskova'lı Farfan'ı istiyor

    Galatasaray Lokomotiv Moskova'lı Farfan'ı istiyor

    Perulu yıldız Farfan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:10
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