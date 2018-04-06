Atları serbest bıraksınlar! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Atları serbest bıraksınlar!

    Atları serbest bıraksınlar!

    'in yardımcısı , hesabından yaptığı paylaşımla dün en çok konuşulanlar arasına girdi.

    'in yardımcısı , hesabından yaptığı paylaşımla dün en çok konuşulanlar arasına girdi. Tüm takım 'nde yürürken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Şaş, altına da "Atları serbest bıraksınlar. Kim kimi geçerse... Namuslu dürüst arkadan iş çevirmeden şampiyon olmak istiyoruz" notunu düştü. Mesaj ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından eleştiri alırken Galatasaraylılar ise Hasan Şaş'a destek verdiler.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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