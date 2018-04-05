UEFA raporunu yazdı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    raporunu yazdı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> raporunu yazdı

    cephesi ’ndan men cezası beklemiyor. Ancak kadro kısıtlaması da sarı-kırmızılıları gelecek sezon kadro inşaasında bir hayli zorlayacak

    Cimbom'da gözler 'dan verilecek cezaya çevrildi. Ceza gelmeme ihtimali çok düşük, 'ndan men de beklenmiyor. 'Sattığın kadar alabilirsin' veya 'Kadro kısıtlaması' en yüksek 2 ihtimal. Kadronun 21 ile sınırlanması durumunda G.Saray gelecek sezonun planlamasını yaparken bir hayli zorlanacak. Altyapıdan ve 'den yetişen oyuncuların azlığı sebebiyle sarı- kırmızılılar istediği güçte bir kadroyu kolay kolay oluşturamayacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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