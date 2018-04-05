'Kupayı kaldırmak benim hakkım'
Kulübün önemli isimlerinden Semih Haznedaroğlu, Özbek’in seçime gireceğini söyledi. Haznedaroğlu “Mayıs’ta aday olacaktır. Kazanma şansı da var” dedi
'KUPAYI KALDIRMAK BENİM HAKKIM'
ESKİ başkan Dursun Özbek, Mayıs'taki seçim için hazırlıklara başlarken, bu sezon gelecek olası kupaların kendi başarısı olduğunu düşünüyor. Özbek'in yakın çevresine "Bu takımı ben kurdum. Fatih Terim'i ben getirdim. Riva- Florya projeleri, sermaye artırımı ile gelecek paraları ben ayarladım. Sezon sonunda kazanılacak olası kupaları kaldırmak benim hakkım" dediği kaydedildi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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