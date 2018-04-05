'Kupayı kaldırmak benim hakkım' – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'Kupayı kaldırmak benim hakkım'

    'Kupayı kaldırmak benim hakkım'

    Kulübün önemli isimlerinden , Özbek’in seçime gireceğini söyledi. Haznedaroğlu “Mayıs’ta aday olacaktır. Kazanma şansı da var” dedi

    Galatasaray'da kulisler 'in mali ve idari ibrasından sonra hareketlendi. Mayıs ayının sonunda yapılacak öncesi Özbek'in bir kez daha aday olup olmayacağı merak ediliyordu. , Dursun Özbek'in için adaylığını koyacağını söyledi. Konuşmasında güçlü bir yönetim ile yeniden başkanlığa seçilmek istediğini belirtti. 'en yakını söyledi' HAZNEDAROĞLU şöyle konuştu "Ocak'ta seçimi kaybettiği anda ona en yakın isimle konuştum. 'Kesin olarak yeniden aday olacak' dedi. Bir sürü projesi var. Hem Galatasaray hem de kendisi için hizmetlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 90 milyon TL verdiği kasa kolaylığı var. Alacaklı. Tüm bunlara baktığınızda şansını bir kez daha deneyecektir. Kazanma şansı var"

    'KUPAYI KALDIRMAK BENİM HAKKIM'
    ESKİ başkan , Mayıs'taki seçim için hazırlıklara başlarken, bu sezon gelecek olası kupaların kendi başarısı olduğunu düşünüyor. Özbek'in yakın çevresine "Bu takımı ben kurdum. 'i ben getirdim. Riva- Florya projeleri, sermaye artırımı ile gelecek paraları ben ayarladım. Sezon sonunda kazanılacak olası kupaları kaldırmak benim hakkım" dediği kaydedildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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