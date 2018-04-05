Kaleyi içten fethetti – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Kaleyi içten fethetti

    Kaleyi içten fethetti

    Taffarel, Muslera ve Carasso'yu yanına çağırarak, kritik haftalara girildiğini belirten tecrübeli hoca, "Gençerbirliği maçından başlayarak hata istemiyorum" diye konuş

    Terim, Muslera'nın maçında 51 metreden yediği golü de hatırlatmadan edemedi. "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı
    'da teknik direktör futbolcularla tek tek yakından ilgilenmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, dün de kaleci antrenörü 'i de yanına alarak ve Cedric Carrasso ile özel bir görüşme yaptı. Oldukça keyifli görünen , özellikle Muslera'ya dönerek, "Son haftalarda gayet iyi gidiyorsun. Performansını üst düzeye çıkardın. Bundan sonra da aynı grafiği devam ettirmeni bekliyorum" diye konuştu. 'den sadece 1 puan ileride olduklarını belirten sarı- kırmızılı çalıştırıcı, " maçından başlayarak kritik maçlar yapacağız. çok iş düşecek. Senden tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni bekliyorum" ifadesini kullandı.

    UNUTALIM ONU
    Terim, 51 metreden Kucka'nın attığı golü de hatırlatarak, "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı. Başarılı file bekçisi, "Hocam o golü hatırlatma" diyerek kalan haftalarda hatalı gol yememe sözü verdi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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