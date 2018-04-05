Kaleyi içten fethetti
Taffarel, Muslera ve Carasso'yu yanına çağırarak, kritik haftalara girildiğini belirten tecrübeli hoca, "Gençerbirliği maçından başlayarak hata istemiyorum" diye konuş
Terim, Muslera'nın Trabzonspor maçında 51 metreden yediği golü de hatırlatmadan edemedi. "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcularla tek tek yakından ilgilenmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, dün de kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i de yanına alarak Fernando Muslera ve Cedric Carrasso ile özel bir görüşme yaptı. Oldukça keyifli görünen Fatih Terim, özellikle Muslera'ya dönerek, "Son haftalarda gayet iyi gidiyorsun. Performansını üst düzeye çıkardın. Bundan sonra da aynı grafiği devam ettirmeni bekliyorum" diye konuştu. Başakşehir'den sadece 1 puan ileride olduklarını belirten sarı- kırmızılı çalıştırıcı, "Gençlerbirliği maçından başlayarak kritik maçlar yapacağız. Kaleye çok iş düşecek. Senden tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni bekliyorum" ifadesini kullandı.
UNUTALIM ONU
Terim, 51 metreden Kucka'nın attığı golü de hatırlatarak, "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı. Başarılı file bekçisi, "Hocam o golü hatırlatma" diyerek kalan haftalarda hatalı gol yememe sözü verdi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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