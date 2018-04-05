Kaleyi içten fethetti

Terim, Muslera'nın Trabzonspor maçında 51 metreden yediği golü de hatırlatmadan edemedi. "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcularla tek tek yakından ilgilenmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, dün de kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i de yanına alarak Fernando Muslera ve Cedric Carrasso ile özel bir görüşme yaptı. Oldukça keyifli görünen Fatih Terim, özellikle Muslera'ya dönerek, "Son haftalarda gayet iyi gidiyorsun. Performansını üst düzeye çıkardın. Bundan sonra da aynı grafiği devam ettirmeni bekliyorum" diye konuştu. Başakşehir'den sadece 1 puan ileride olduklarını belirten sarı- kırmızılı çalıştırıcı, "Gençlerbirliği maçından başlayarak kritik maçlar yapacağız. Kaleye çok iş düşecek. Senden tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni bekliyorum" ifadesini kullandı.

UNUTALIM ONU

Terim, 51 metreden Kucka'nın attığı golü de hatırlatarak, "O ne goldü öyle" diyerek Muslera'ya takıldı. Başarılı file bekçisi, "Hocam o golü hatırlatma" diyerek kalan haftalarda hatalı gol yememe sözü verdi.