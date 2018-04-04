Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA yapacak!
Hesaplarındaki sapmalar nedeniyle UEFA'nın kıskacına giren Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrildi. Sarı-kırmızılılarla ilgili son kararın 19 Nisan'da alınacağı ortaya çıktı. Transferde ağır adımlarla ilerleyen Cimbom, UEFA'nın vereceği karara göre yeni sezon kadrosunu oluşturacak.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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