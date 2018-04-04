Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA yapacak! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi kadrosunu yapacak!

    Şampiyonlar Ligi kadrosunu <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> yapacak!

    Hesaplarındaki sapmalar nedeniyle UEFA'nın kıskacına giren Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrildi. Sarı-kırmızılılarla ilgili son kararın 19 Nisan'da alınacağı ortaya çıktı. Transferde ağır adımlarla ilerleyen Cimbom, UEFA'nın vereceği karara göre yeni sezon kadrosunu oluşturacak.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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