Keyfine diyecek yok – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Keyfine diyecek yok

    Keyfine diyecek yok

    Trabzonspor karşısında oynanan futboldan memnun kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in keyfi istatistikleri görünce daha da arttı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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