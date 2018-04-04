Altyapı Hagi’den sorulur! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Altyapı Hagi’den sorulur!

    Altyapı Hagi’den sorulur!

    'ın efsanesi Hagi, futbolculuğu sonrası da önemli başarılarına imza atıyor.

    'ın efsanesi Hagi, futbolculuğu sonrası da önemli başarılarına imza atıyor. 2009'da kurduğu futbol akademisi ile en alt ligden en üst lige kadar çıkan ve geçtiğimiz sezon Romanya şampiyonu olan Hagi'nin takımı , Avrupa'nın alt yapısından en çok futbolcu oynatan takımı oldu. Kadrosundaki isimlerin yüzde 57.7'sini alt yapıdan çıkaran , bu yüzde ile 'yı yakaladı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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