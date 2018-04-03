UEFA'dan G.Saray paylaşımı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'dan G.Saray paylaşımı

    UEFA'dan G.Saray paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook sayfası, 'ın 17 yıl önce 'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup ettiği maçı unutmadı. Sayfadan yapılan Türkçe paylaşımda "Unutmak mümkün mü?" ifadeleri kullanıldı.

    3 Nisan 2001'deki karşılaşmaya atıfta bulunulan paylaşımda "Unutmak mümkün mü? 17 yıl önce bugün, Stadyumu efsane günlerinden birisini yaşamıştı. , ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında C.F.'i 3-2 yenmişti!

    Sarı-kırmızılıların golleri , ve 'den gelmişti." denildi ve Hagi'nin resmi kullanıldı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:31
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