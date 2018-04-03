UEFA'dan G.Saray paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook sayfası, Galatasaray'ın 17 yıl önce Real Madrid'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup ettiği maçı unutmadı. Sayfadan yapılan Türkçe paylaşımda "Unutmak mümkün mü?" ifadeleri kullanıldı.
3 Nisan 2001'deki karşılaşmaya atıfta bulunulan paylaşımda "Unutmak mümkün mü? 17 yıl önce bugün, Ali Sami Yen Stadyumu efsane günlerinden birisini yaşamıştı. Galatasaray, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid C.F.'i 3-2 yenmişti!
Sarı-kırmızılıların golleri Ümit Davala, Hasan Şaş ve Mario Jardel'den gelmişti." denildi ve Hagi'nin resmi kullanıldı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:31
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
yoh artik platini hakli, büyük takimpar kupalarla. kücük takimlar aldiklari kupalarla övünür diye.
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 2
Yorum
gsssssssss nagatomo yerıne selcugu gonderın yıllık maası 3.5 mıl euro zaten. bu parayıda selcuga odermıs gıbı ıntere odeyın nagatamo kalsın
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