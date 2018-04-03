Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA yapacak!

3 saatlik sunum ve sayısız belgeyle savunmasını yapan Galatasaray Yönetimi, UEFA'dan gelecek olan habere kilitlendi. Sarı-kırmızılıların Avrupa'dan men cezası alması düşük bir ihtimal olarak görünüyor. UEFA, transfer yasağı veya para cezasına ek olarak bazı yaptırımlar uygulayabilir. Denk bütçe ve sattığın bonservis bedeli kadar oyuncu alınması veya 65 Milyon Euro olan maaş bütçesinin 55 Milyon Euro gibi bir seviyeye çekilmesi gibi...

Galatasaray'da transfer planları bu olasılıklar üzerinden kuruluyor. Sarı-kırmızılılar olası bir transfer yasağında elindeki kadroya tamamen korumak istiyor. Galatasaray sezon sonunda ipi göğüsler ve Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa kadroyu koruma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Çünkü Garry Rodrigues gibi Premier Lig'den cazip teklifler alan oyuncuları Türkiye'de tutabilmek için hedefi olan ve Avrupa arenasında yer alan bir takım olmak gerekiyor. Cimbom bu gerekliliği yerine getirirse yani Devler Ligi'ne direk katılırsa bu kadro ile yola devam edecek ve Donk, Yasin gibi oyuncuların biten sözleşmeleri yenilenecek.

Bir diğer ihtimalde ise örnek olaylarda olduğu gibi Galatasaray'a para cezası verilecek. Ek olarak kadro veya maaş bütçesi sınırlaması ve sattığın bonservis kadar oyuncu alabilirsin denilecek. Bu senaryoda ise Şampiyonlar Ligi'ne gidilse bile yüksek bonservis getirecek bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında da Rodrigues ve Feghouli geliyor. Sarı-kırmızılılar böyle bir senaryoda iki oyuncudan birini ya da ikisini de elden çıkartıp UEFA ile yapılan anlaşma şartlarına uygun başka olabilecek maliyette oyuncularla kadrosunu takviye edecek.

DAHA ÖNCE HANGİ TAKIM, NASIL CEZALAR ALDI?

UEFA, daha önce de FFP nedeniyle Avrupa'nın bazı takımlarına ciddi para cezaları vermişti. İşte bunlardan bazıları...

Inter: İtalya Serie A'nın dev kulübü Inter, UEFA'dan toplam 20 milyon avruluk bir ceza aldı. Bunun 6 milyonunu hemen ödeyecek olan kulüp kalan bölümü UEFA ile yaptığı uyumluluk anlaşmasına uymaması durumunda ödemeyi kabul etti. Ayrıca Inter'ın Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği futbolcu sayısı da 25'ten 21'e düşürüldü.

Roma: İtalya'nın bir diğer köklü kulübü Roma, Finansal Fair Play kapsamında toplam 6 milyon avroluk cezaya çarptırıldı. Roma bu cezanın 2 milyonunu ödeyecek. Kalan bölüm uyum koşullarının iptalinde ödenecek. Roma'nın Avrupa kupalarındaki kadrosuna yazabileceği oyuncu sayısı da 25'ten 22'ye indirildi.

Krasnodar: Toplam 4 milyon avro cezanın 1 milyonunu ödeyecek olan Rus ekibi uyum kriterlerini ihlal ederse tüm cezayı ödemeyi kabul etti. Krasnodar'ın Avrupa kupalarındaki oyuncu sayısı da 22'ye indi

Sporting Lizbon: Portekiz ekibine 2 milyon avro ceza geldi. Ancak bu ceza belirlenen kriterlere uyulmaması durumunda ödenecek. Sporting'in de Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği oyuncu sayısı 22'ye indirildi.



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