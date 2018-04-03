Mustafa Cengiz F.Bahçe'nin şampiyonluk talebini yorumladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklarla ilgili talebini yorumladı ve "Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebi kendi tasarrufudur. O dönem onların da bizim de şampiyonluklarımız var. Fakat Türkiye geneli değil, İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsıyordu. Bir Adana, Trabzon gibi şehirler yoktu." dedi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:52
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
yoh artik platini hakli, büyük takimpar kupalarla. kücük takimlar aldiklari kupalarla övünür diye.
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 2
Yorum
gsssssssss nagatomo yerıne selcugu gonderın yıllık maası 3.5 mıl euro zaten. bu parayıda selcuga odermıs gıbı ıntere odeyın nagatamo kalsın
Mustafa Cengiz F.Bahçe'nin şampiyonluk talebini yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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