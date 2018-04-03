Mustafa Cengiz F.Bahçe'nin şampiyonluk talebini yorumladı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    F.Bahçe'nin şampiyonluk talebini yorumladı

    Mustafa Cengiz F.Bahçe'nin şampiyonluk talebini yorumladı

    Kulübü Başkanı , 'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklarla ilgili talebini yorumladı ve "Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebi kendi tasarrufudur. O dönem onların da bizim de şampiyonluklarımız var. Fakat Türkiye geneli değil, İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsıyordu. Bir Adana, Trabzon gibi şehirler yoktu." dedi.

    Başkanı Trabzonspor maçında Türk Telekom Stadyumu'ndaki skor tabelasından "Şampiyonların kupası müzesinde olur" şeklindeki mesajla ilgili olarak da "Trabzonspor maçı sonrasında bir ironi yapıldı. Rakibe saygı duyarsanız, kendinize de saygı duyarsınız." ifadelerini kullandı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:52
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