Galatasaray için kritik tarih! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    için kritik tarih!

    Galatasaray için kritik tarih!

    , ile ilgili kararını 'da vereceği iddia edildi.

    Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha tehdidiyle karşı karşıya kalan 'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 'da 2018'de verileceği iddia edildi.

    9 Mart'ta Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonra kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği iddia edildi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:03
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