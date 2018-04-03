Galatasaray için kritik tarih!
UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını 19 Nisan'da vereceği iddia edildi.
Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği iddia edildi.
9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonra kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği iddia edildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:03
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Eljif Elmas'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
kempes eljifin ufak ufak oynatlması lazım ki soğumasın,gevşemesin,kendine güveni azalmasın..sonuçta makedon milli bir futbolcu..
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
KADIKÖY BOGASI ADVOCAT BİLE 2 TANE ŞAMPİYONLUK YAŞATTI. SEZON SONU ŞAMPİYON OLSAK BİLE GS İLE 2 KEZ BERABERE KALMIŞSIN HANGİ YÜZLE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAZ
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
UZMAN ANALİST ŞAMPİYONLUK AVERAJADA KALABİLİR BUNDAN SONRA SALDIRACAKSIN ATABİLDİĞİN KADAR ATACAKSIN
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