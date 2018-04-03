Galatasaray için kritik tarih!

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği iddia edildi.



9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonra kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği iddia edildi.