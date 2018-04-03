9.16 saniyede geri kazandı
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında topu ortalama 9.16 saniyede geri kazanarak ayrı bir başarıya imza attı.
MAİCON OYUNU GERİDEN KURDU
Derbinin parlayan isimlerinden birisi de Maicon'du... Brezilyalı stoper, geriden verdiği isabetli paslarla takımın oyun kurmasına katkı sağladı. Yüzde 77.3 pas isabeti yakalayan sambacı, savunmada da 6 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma ile çok etkiliydi.
'UMARIM BİR KATKISI OLUR'
Trabzon'a attığı golle kariyer rekorunu kıran (6 gol, 7 asist) Sofiane Feghouli, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cezayirli, "Tüm takımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. İnşallah attığım gol, şampiyonluk için bize katkı sağlar" mesajını paylaştı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:28
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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