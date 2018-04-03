9.16 saniyede geri kazandı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    9.16 saniyede geri kazandı

    9.16 saniyede geri kazandı

    Sarı-kırmızılılar, karşısında topu ortalama 9.16 saniyede geri kazanarak ayrı bir başarıya imza attı.

    Sarı-kırmızılılar, karşısında topu ortalama 9.16 saniyede geri kazanarak ayrı bir başarıya imza attı. Bazı pozisyonlarda rakam 6 saniyenin altına düştü. Hücum presi mükemmel uygulayan Aslan, rakip ceza alanında 46 kez topla buluştu.

    MAİCON OYUNU GERİDEN KURDU
    Derbinin parlayan isimlerinden birisi de 'du... Brezilyalı stoper, geriden verdiği isabetli paslarla takımın oyun kurmasına katkı sağladı. Yüzde 77.3 pas isabeti yakalayan sambacı, savunmada da 6 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma ile çok etkiliydi.

    'UMARIM BİR KATKISI OLUR'
    Trabzon'a attığı golle kariyer rekorunu kıran (6 gol, 7 asist) Sofiane Feghouli, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cezayirli, "Tüm takımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. İnşallah attığım gol, şampiyonluk için bize katkı sağlar" mesajını paylaştı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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