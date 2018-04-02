Kralla şaka olmaz – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kralla şaka olmaz

    Kralla şaka olmaz

    Aslan’ın gol makinesi, karşısında da işbaşındaydı, rakip fileleri havalandırmayı başardı

    'ın yıldız ismi Bafetimbi , dün akşamı da boş geçmedi. Bu sezonki performansıyla 'e damgasını vuran Fransız oyuncu, ağlarını da havalandırmayı başardı. Aslan'ın 1-0 önde olduğu anlarda rakibi Okay'ın kısa düşen pasını kapan 32 yaşındaki futbolcu, şık bir vuruşla 60'ta farkı ikiye çıkardı. Oynadığı 26 lig maçında 26 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, krallıkta da açık ara zirvedeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcu, gol krallığında en yakın rakibi Trabzonsporlu 'a 6 fark attı.

    SIRA ALEX'İN REKORUNDA
    Sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alan Gomis, gözünü Alex'in rekoruna dikti. Fransız oyuncu, bitime 7 hafta kala 2 gol daha atması halinde Fenerbahçe formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncunun rekorunu egale edecek.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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