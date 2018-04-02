Kapalı gişe! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kapalı gişe!

    Kapalı gişe!

    G.Saray taraftarı maçına büyük ilgi gösterdi. karşılaşmasından sonra en fazla taraftarın izlediği mücadelede alınan galibiyet taraftarları kendinden geçirdi

    ile arasında oynanan müsabakaya futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Stadı tribünlerini dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlar yaparak maçın başlamasını bekledi. Toplam 46 bin 934 Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alırken takımlarına büyük destek verdi. Yaptıkları tezahüratlar ve marşlarla takımlarını coşturmaya çalışan sarı-kırmızılı taraftarlar alınan galibiyetin ardından kendinden geçti. Bu arada yaklaşık 2 bin 500 Trabzonspor taraftarı, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Mücadeleyi yaklaşık 50 bin kişi izlerken mücadele karşılaşmasından sonra en fazla taraftarın takip ettiği maç oldu. Fenerbahçe maçını da 50 bin 23 biletli taraftar tribünden takip etmişti.

    MİNA BAŞARAN UNUTULMADI
    Bordo-mavili taraftarlar, özel jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte yaşamını yitiren için bir pankart açtı. Trabzonspor'un eski yöneticisi Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran'ın resminin bulunduğu dev pankart, Trabzonspor taraftarının bulunduğu tribünde açıldı.

    SELÇUK-UĞUR ISLIKLANDI
    Galatasaray ile Trabzonpor arasında oynanan dev derbi öncesinde taraftarların hedefinde iki isim vardı: ve . Sarı-kırmızılı tribünler Galatasaray alt yapısından yetişen Uğur Demirok'a daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. Uğur Demirok, Galatasaray'a transferi gündemdeyken Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bu arada bordo-mavili tribünler de 2010-11 sezonu sonrasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Selçuk İnan aleyhine tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı tribünler ise Selçuk İnan'a yaptıkları tezahüratlarla destek olup moral vermeye çalıştı.

    'SAKİN OLUN' UYARISI
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde kuzey kale arkası tribünde taraftarlarını selamlayan Trabzonsporlu oyunculara tepki gösterdi. Tribün telleri önüne toplanan taraftarlar, sahaya yabancı madde de atarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı. Olay fazla büyemeden yatıştı.

    TRİBÜNDE 'ÖZEL' KONUK
    Trabzonspor maçında Türk Telekom Stadı'nın özel misafirleri vardı. Daha önce Fenerbahçe deplasmanına giderken kaza geçiren Onur Aslanpençesi dün tribündeki yerini aldı. Yine daha önce sosyal medyada Galatasaray'ı canlı olarak izlemek isteyen Halim Avcı da 'den gelerek tribündeki yerini aldı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları da tribünden maçı izledi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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