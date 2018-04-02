Kapalı gişe!
G.Saray taraftarı Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe karşılaşmasından sonra en fazla taraftarın izlediği mücadelede alınan galibiyet taraftarları kendinden geçirdi
MİNA BAŞARAN UNUTULMADI
Bordo-mavili taraftarlar, özel jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte yaşamını yitiren Mina Başaran için bir pankart açtı. Trabzonspor'un eski yöneticisi Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran'ın resminin bulunduğu dev pankart, Trabzonspor taraftarının bulunduğu tribünde açıldı.
SELÇUK-UĞUR ISLIKLANDI
Galatasaray ile Trabzonpor arasında oynanan dev derbi öncesinde taraftarların hedefinde iki isim vardı: Selçuk İnan ve Uğur Demirok. Sarı-kırmızılı tribünler Galatasaray alt yapısından yetişen Uğur Demirok'a daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. Uğur Demirok, Galatasaray'a transferi gündemdeyken Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bu arada bordo-mavili tribünler de 2010-11 sezonu sonrasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Selçuk İnan aleyhine tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı tribünler ise Selçuk İnan'a yaptıkları tezahüratlarla destek olup moral vermeye çalıştı.
'SAKİN OLUN' UYARISI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde kuzey kale arkası tribünde taraftarlarını selamlayan Trabzonsporlu oyunculara tepki gösterdi. Tribün telleri önüne toplanan taraftarlar, sahaya yabancı madde de atarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı. Olay fazla büyemeden yatıştı.
TRİBÜNDE 'ÖZEL' KONUK
Trabzonspor maçında Türk Telekom Stadı'nın özel misafirleri vardı. Daha önce Fenerbahçe deplasmanına giderken kaza geçiren Onur Aslanpençesi dün tribündeki yerini aldı. Yine daha önce sosyal medyada Galatasaray'ı canlı olarak izlemek isteyen Halim Avcı da Çanakkale'den gelerek tribündeki yerini aldı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları da tribünden maçı izledi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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