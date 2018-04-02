Galatasaray'a Japon 10 numara!
Alman basınında çıkan iddialara göre Cimbom Shinji Kagawa'nın peşinde.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 9
Yorum
MEHMET SENDE Bİ BJK YADA GS Lİ OLARAK BAYA SEVİNECEKSİN.. İŞİNİZE GELİYOR DEMİ...
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 8
Yorum
misafir 51 metreden gol yiyen kaleci gibi olasın sen de burak..g.saraylı arkadaşlarını üzmemek için hep ofsaytta kalmandan illallah dedik.
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SEN GALİBA SON ZAMANLARDA CENKİ İZLEMEDİN EVERTON DA BOŞ KONUŞUYORSUN ! SENİN BİLMEDİĞİNİ EVERTON TARAFTARI BİLİYOR !
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