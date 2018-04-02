Dur! Sahibi var
Sarı-kırmızılılar, özellikle ilk yarısında çok üstün oynadığı karşılaşmada Feghouli ve Gomis’le 3 puanı alıp, liderliğini sürdürdü. Fırtına’ya Kucka’nın süper golü yetmedi
OKAY'DAN BÜYÜK HATA
Fırtına beraberliği ararken, ikinci golü kalesinde gördü. Bu kez Okay Yokuşlu topu Gomis'e kaptırdı. Fransız yıldız meşin yuvarlağı kaleci Onur'un üstünden şık bir plaseyle aşırıp, farkı ikiye taşırken tribünler de coştu: 2-0. Sonraki bölümde iki takımın çabaları sonuçsuz kaldı. Bitiş düdüğü beklenirken Kucka orta sahadan inanılmaz bir şutla Muslera'yı avladı: 2-1. Bu sonuçla lider Galatasaray puanını 57'ye yükseltti. Trabzonspor ise 42 puanda kalarak, Avrupa kupalarına katılma şansını sıkıntıya soktu. Önümüzdeki hafta Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Trabzonspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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