Dur! Sahibi var – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Dur! Sahibi var

    Dur! Sahibi var

    Sarı-kırmızılılar, özellikle ilk yarısında çok üstün oynadığı karşılaşmada Feghouli ve ’le 3 puanı alıp, liderliğini sürdürdü. Fırtına’ya Kucka’nın süper golü yetmedi

    'de haftanın maçında kazanan oldu. Sarı-kırmızılılar, 'u Stadı'nda 2-1 yenerek zirvedeki hakimiyetini sürdürdü. Seyircisinin müthiş desteği ile oynayan Cimbom, ilk yarıda sahanın tek patronuydu. Sahanın yıldızları Mariano sağdan, Nagatomo soldan sürekli bindirip son çizgiye sarkarken, Trabzonspor savunmadan çıkmakta zorlandı. 7'de Mariano, presle rakibinden söktüğü topu içeri yolladı, Feghouli arka direkte boş kaleye tamamladı: 1-0. , ve Rodrigues ile üç kez daha gole yaklaşan Aslan, son vuruşlar yetersiz kalınca skoru artıramadı. İkinci yarıda Trabzonspor dengeyi sağladı, fırsatı da buldu. Ancak Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda Muslera topu çeldi.

    OKAY'DAN BÜYÜK HATA
    Fırtına beraberliği ararken, ikinci golü kalesinde gördü. Bu kez Okay Yokuşlu topu 'e kaptırdı. Fransız yıldız meşin yuvarlağı kaleci Onur'un üstünden şık bir plaseyle aşırıp, farkı ikiye taşırken tribünler de coştu: 2-0. Sonraki bölümde iki takımın çabaları sonuçsuz kaldı. Bitiş düdüğü beklenirken Kucka orta sahadan inanılmaz bir şutla Muslera'yı avladı: 2-1. Bu sonuçla lider Galatasaray puanını 57'ye yükseltti. Trabzonspor ise 42 puanda kalarak, Avrupa kupalarına katılma şansını sıkıntıya soktu. Önümüzdeki hafta Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Trabzonspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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