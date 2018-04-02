Denizli o iki isme dikkat çekti
Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
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"3’te 3’e kenetlendik"
Toplam 5
Yorum
MEHMET HA HA HA ALANYA 'YI GÜÇ BELA YENDİNİZ HALA ÜÇTE ÜÇ DİYOR BAŞKAN.
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek senin git demeynen olmuyor bu işler,bu adam seçimle geldi seçimle gider ,ali beyinize bin fark atıp tekrar başkan olarak gelecek merak etmey
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Vincent Janssen olsaydı yine bir şey değişmezdi. Oynadığı dönemde kaç gol atmış? FB'nin ligdeki durumunun nedeni oynadığı kısır futboldur.
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