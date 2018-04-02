"Amatörce hatalar yaptık"
“Maç öncesi düşünüdüğümüz senaryoların hiçbirisini sahaya koyamadık. ‘Çıkarken top kaptırmayalım’ dedik. İki golü de kalemizde öyle gördük. Konsantrasyonumuz iyi değildi.”
ROTAMIZ AVRUPA
Tecrübeli çalıştırıcı, maçta konsantrasyon sorunu da yaşadıklarını belirterek, "Amatörce bireysel hatalar sonucu kalemizde goller gördük ama bunda takımın konsantrasyon eksikliği de büyük etken oldu. Özellikle saha içinde yardımlaşma konusunda önemli eksiklerimiz vardı. Yine hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılmak için son maça kadar mücadelemezi sürdüreceğiz" diye konuştu.
ÇALIMBAY'IN G.SARAY KABUSU
Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor. Çalımbay, Galatasaray'a karşı çıktığı son 15 lig maçının 14'ünü kazanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu süreçte 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Rıza Çalımbay son 15 lig karşılaşmasında kazandığı tek galibiyeti ise ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadelede elde etmişti.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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