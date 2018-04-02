"Amatörce hatalar yaptık" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Amatörce hatalar yaptık"

    "Amatörce hatalar yaptık"

    “Maç öncesi düşünüdüğümüz senaryoların hiçbirisini sahaya koyamadık. ‘Çıkarken top kaptırmayalım’ dedik. İki golü de kalemizde öyle gördük. Konsantrasyonumuz iyi değildi.”

    teknik direktörü , yenilgisini konsantrasyon eksikliği ve amatörce yaptıkları bireysel hatalara bağladı. 'a moral kondisyon olarak üst düzeyde geldiklerini belirten Çalımbay, "Üst üste kazandığımız iki maç sonrası takımın özgüveni istediğimiz seviyeye gelmişti. Hafta boyu Galatasaray üzerine yaptığımız çalışmalarda hücum opsiyonlarına karşı dikkatli olmamız ve baskıya karşı risk almamayı hedeflemiştik. Ancak maç öncesi düşünüdüğümüz senaryoların hiçbirisini sahaya koyamadık. Özelikle adam paylaşımında önemli sıkıntılarımız oldu. Şampiyonluğa oynayan rakibimiz karşısında beklediğimiz direnci ortaya koyamadık. Hiç düşünmediğimiz bir şekilde üstüne üstlük amatörce yaptığımız bireysel hatalarla maçı adeta rakibe hediye ettik" dedi.

    ROTAMIZ AVRUPA
    Tecrübeli çalıştırıcı, maçta konsantrasyon sorunu da yaşadıklarını belirterek, "Amatörce bireysel hatalar sonucu kalemizde goller gördük ama bunda takımın konsantrasyon eksikliği de büyük etken oldu. Özellikle saha içinde yardımlaşma konusunda önemli eksiklerimiz vardı. Yine hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılmak için son maça kadar mücadelemezi sürdüreceğiz" diye konuştu.

    ÇALIMBAY'IN G.SARAY KABUSU
    Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor. Çalımbay, Galatasaray'a karşı çıktığı son 15 lig maçının 14'ünü kazanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu süreçte 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Rıza Çalımbay son 15 lig karşılaşmasında kazandığı tek galibiyeti ise ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadelede elde etmişti.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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