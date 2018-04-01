"Yapamazsam istifa ederim"
Kongrede, UEFA ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktaran Başkan, “Sıkı bir mali politika izleyeceğiz. Yönetim olarak verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz” diye konuştu
Mali Kongrede, göreve gelmelerinin ardından borçlara ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kredi borçlarını aşağı çektiklerini bildirdi. Göreve geldiklerinde 263 milyon lira olan kredi borçlarının 245.4 milyon liraya gerilediğini anlatan Cengiz, "Biz 17 factoring firmasına borç ödedik. Nasıl bir duruma düşmüşüz ki yüksek faizle kredi alıyoruz bunlardan! Keşke alınmasaydı. Allah bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin. İnşallah hepsini temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
GALATASARAYSIZ OLMAZ
UEFA yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinen başkan, 4 yılda Galatasaray'ın mali durumunu düzeltme sözü verdi. UEFA'ya ciddi bir sunum yaptıklarını kaydeden Cengiz şöyle devam etti: UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon düşünmüyor. Sıkı bir mali politika izleyeceğiz. İki yılın sonunda biz Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, üçüncü yılda artıya geçme, dördüncü yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz."
KÜSKÜNLÜK BİTSİN
Başkan Cengiz, 2011 yılında ibra edilmemesi sonrası kırgınlık yaşayan eski başkanlardan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı. Polat ile görüşme yaptığını ve iadeiitibar istemediğini söylediğini ifade eden Cengiz, "Biz burada hukuken zaten yeni bir oylama yapamayız" dedi. Artık küskünlüğün son bulması gerektiğini kaydeden Cengiz, "Birleştikçe büyür, ayrıştıkça parçalanırız" şeklinde görüş belirtti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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