Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'ten 'e teşekkür

    Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür

    maçını da boş geçmeyen ve gol sayısını 26'ya çıkaran , maçtan sonra 'e teşekkür etti

    'in açıklamaları iu şekilde: "Çok kolay bir maç değildi. Milli maç dönüşlerinde çok sayıda oyuncu gittiği için sorun olabiliyor. Hızlıca başladık ve hızlı bir gol attık. Milli aranın dönüşünde iyi başladık. Benim için zor bir haftaydı. Bu maç en iyi maçım değildi ama hocam bana güvendi. Ona, ekibine ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum."

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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