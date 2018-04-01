Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür

Gomis'in açıklamaları iu şekilde: "Çok kolay bir maç değildi. Milli maç dönüşlerinde çok sayıda oyuncu gittiği için sorun olabiliyor. Hızlıca başladık ve hızlı bir gol attık. Milli aranın dönüşünde iyi başladık. Benim için zor bir haftaydı. Bu maç en iyi maçım değildi ama hocam bana güvendi. Ona, ekibine ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum."

