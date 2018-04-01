Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür
Trabzonspor maçını da boş geçmeyen ve gol sayısını 26'ya çıkaran Gomis, maçtan sonra Fatih Terim'e teşekkür etti
Gomis'in açıklamaları iu şekilde: "Çok kolay bir maç değildi. Milli maç dönüşlerinde çok sayıda oyuncu gittiği için sorun olabiliyor. Hızlıca başladık ve hızlı bir gol attık. Milli aranın dönüşünde iyi başladık. Benim için zor bir haftaydı. Bu maç en iyi maçım değildi ama hocam bana güvendi. Ona, ekibine ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum."
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:49
-
Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
-
Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
-
Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.