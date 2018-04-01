Galatasaray - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Traboznspor karşılaşıyor.
Galatasaray'ın 11'i : Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
BİRER CEZALILARI VAR
Üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılma noktasında umutlanan Trabzon ise, G.Saray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. G.Saray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor'da da Onazi, sarı kart cezaları nedeniyle bugünkü derbide forma giyemeyecekler. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes'in durumu kesinlik kazanmazken; bordo-mavililerde ise Esteban, Durica, Castillo ile Bero da görev yapamayacak.
SEYİRCİ REKORU KIRILABİLİR
BU akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak G.Saray-Trabzonspor derbisinde seyirci rekoru kırılması bekleniyor. 65 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği ifade edilirken, özel koreografiler hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarların stadı doldurarak sezonun rekorunu kırmayı hedeflediği ifade edildi..
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:49
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Galatasaray - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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