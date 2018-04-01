Dilmen: Pozisyon kırmızı kart olmalı!
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçında ilk yarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Tek taraflı oynanan bir maç. Trabzonspor'un mazisine yakışmayan bir maç oluyor. İlk yarı 1-0 bittiyse Galatasaraylı oyuncuların beceriksizliğinden diyebiliriz. Bu oyuna rağmen skor 1-0'sa rakip Trabzon ise hala hiçbir şey bitmiş değildir. Maçın oyuncusu Mariano ya da Nagatomo olabilir.
Abdülkadir, Sosa, Burak ve Yusuf top rakipteyken iyi olan oyuncular değil bunlardan birini feda edip Olcay'ı oynatmalıydı Rıza Hoca. İlk yarıda Muslera'yı giç görmedik. Pereira'nın pozisyonu kırmızı kart olmalı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:59
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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