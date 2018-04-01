Dilmen: Pozisyon kırmızı kart olmalı! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Dilmen: Pozisyon kırmızı kart olmalı!

    Dilmen: Pozisyon kırmızı kart olmalı!

    , - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    , Galatasaray - Trabzonspor maçında ilk yarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Tek taraflı oynanan bir maç. Trabzonspor'un mazisine yakışmayan bir maç oluyor. İlk yarı 1-0 bittiyse Galatasaraylı oyuncuların beceriksizliğinden diyebiliriz. Bu oyuna rağmen skor 1-0'sa rakip Trabzon ise hala hiçbir şey bitmiş değildir. Maçın oyuncusu Mariano ya da Nagatomo olabilir.
    Abdülkadir, Sosa, Burak ve Yusuf top rakipteyken iyi olan oyuncular değil bunlardan birini feda edip Olcay'ı oynatmalıydı Rıza Hoca. İlk yarıda Muslera'yı giç görmedik. Pereira'nın pozisyonu kırmızı kart olmalı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:59
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