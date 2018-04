%100 Mairano! | FOTOMAC/ANALİZ

Galatasaray, bu galibiyetle 770 gün aradan sonra Süper Lig'deki ilk derbisini kazandı. En son 21 Şubat 2016'da yine Trabzonspor'u yenmişlerdi (2-1). Ayrıca sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte 16 resmi maçta 43 gol attı ve golcü bir takım kimliğine büründü.



Galatasaray mücadeleye beklendiği şekilde; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis 11'iyle başladı. Fatih Terim'in sağ bekte Linnes'i mi yoksa Mariano'yu mu tercih edeceği merak konusuydu. Terim, Brezilyalı futbolcuyu tercih etti ve verdiği kararda başarılı oldu. Nitekim Mariano çok etkili bir oyun ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarındandı.



Trabzonspor ise karşılaşmaya; Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı. Rıza Çalımbay, genellikle zorlu rakiplere karşı Sosa, Abdülkadir, Yusuf üçlüsünden birini yedek başlatarak yerine Olcay Şahan'ı sahaya sürüyordu. Ancak Galatasaray gibi zorlu bir deplasmanda risk aldı ve hücum özellikleri yüksek ancak savunmada Olcay Şahan'a göre yetersiz sayılabilecek 3 ön alan oyuncusuyla başladı.







Galatasaray'ın baskısını kırmakta çok zorlandı bordo-mavili ekip. Sarı-kırmızılılar taraftarının da desteğiyle mücadeleye çok hızlı başladı. Trabzonspor top çıkartmakta zorlandı. Galatasaray dönen topları çok iyi bir şekilde toplayarak atak devamlılığını sürdürdü. 7.dakikada Feghouli ile gelen golün ardından mücadelenin farka gideceği öngörüldü ancak Trabzonspor ilk yarının sonlarına doğru oyunda dengeyi sağladı.

İkinci yarının başında daha etkili göründü konuk ekip. Yusuf ile net bir pozisyonu değerlendiremeyen Trabzonspor'da 56. Dakikada stoper Hubocan yerini N'Doye'a bıraktı ve Rıza Çalımbay beraberlik için risk aldı. Bu hamleden 4 dakika sonra Bafetimbi Gomis, stopere geçen Okay'ın ayağından çaldığı topla sağ çaprazdan ilerledi ve usta işi bir bitirişle takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golün ardından daha da rahatlayan sarı-kırmızılılar, 90.dakikada bir konsantrasyon kaybı anında 51 metreden inanılmaz bir gol yedi. Kazanılan faulde hızlı düşünen ve uygulayan Juraj Kucka, Muslera'yı gafil avladı ve takımının tek golünü kaydetti. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı oynadı.







Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, zorlu bir eşiği atlamayı bildi ve şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürdü. Gelecek hafta düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması teknik heyeti sevindirdi. Trabzonspor'da ise Jose Sosa gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak.



%100 MARİANO!

Galatasaray'ın sağ beki Mariano gecenin en başarılı isimlerindendi. Brezilyalı futbolcu yakaladığı %100'lük pas isabet oranıyla bu alanda maçın en iyisi olmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde etkili bir ön alan presiyle rakibinden topu kaparak Feghouli'ye asist yapan Mariano, 3 de şut pası verdi ve yaptığı 8 ortanın 3'ünde de isabet sağladı.

Galatasaray'ın bu sezon Trabzonspor'a attığı iki golün de asistini Mariano yaptı.

Ayrıca Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde asist Mariano'dan geldi.

BAL YAPMAYAN ARI: RODRİGUES

Son haftalardaki form düşüklüğü gözlerden kaçmayan Rodrigues, Trabzonspor karşısında da eski günlerini arattı. Genç yıldız girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kaybetti ve 2 hava topu mücadelesinden de yenik ayrıldı. Hücumda hareketliliği dışında hiçbir varlı gösteremeyen Garry, 1 isabetsiz orta yaptı ve çektiği 3 şutta da rakip savunmayı geçemedi.

Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında bekleneni veremese de Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana 10 maçta 10 gole katkı yaptı (beş gol, beş asist). Galatasaray'ın Terim geldikten sonra attığı gollerin %37'sinde Rodrigues'in direkt katkısı var.







YENİ MELO: RYAN DONK!

Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Ryan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle adeta parladı. Başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor karşısında da üstüne düşen görevi yerine getirdi. Donk, girdiği 14 ikili mücadelenin 11'ini kazandı ve 3 hava topu mücadelesinden de üstün ayrılmayı bildi. Ayrıca 3 top kapan yıldız oyuncu, 2 de pas arası yaptı.

FEGHOULİ ALTIN SEZONUNU YAŞIYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşısında sahanın en iyilerindendi. Takımını öne geçiren golü atan Feghouli, hücumdaki etkinliğiyle beğeni topladı. Cezayirli yıldız bu sezonki performansıyla kariyerinin en fazla gole katkı yaptığı lig sezonunu yaşıyor (13; altı gol ve yedi asist).





OFSAYT MAĞDURU BURAK!

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray'a karşı varlık gösteremedi. Girdiği 3 ikili mücadele ve 2 hava topundan üstün ayrılamayan Burak, sadece 1 kez sağ çaprazdan çektiği etkisiz bir şutla kaleyi bulabildi. 7 kez ofsayta yakalanan yıldız golcü bordo-mavililer adına gecenin en kötü isimlerindendi.





KUCKA 51 METREDEN AVLADI

Attığı gol ile geceye damga vuran Juraj Kucka, istatistikleriyle de Trabzonspor'un en iyi ismiydi. Kucka, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Attığı güzel golün yanı sıra 2 isabetli şut çeken Kucka, savunmada da çok etkiliydi. 4 pas arası yapan yıldız futbolcu, 2 top uzaklaştırdı ve 3 de top kaptı.

Juraj Kucka'nın golü, 2014/15 sezonu başından bu yana Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan gol oldu (51 metre).



DURAN TOP HASTALIĞI!

Galatasaray yine duran toptan avlandı. Sarı-kırmızılılar ligde kalesinde gördüğü son dokuz golün sekizi ve son altı golün tamamı duran toplardan geldi. Cimbom çok uzak mesafeden de olsa yine duran toptan avlandı.

OKAY'DAN KRİTİK HATA

Yaptığı kritik hata sonucu takımının 2.golü yemesinde büyük payı olan Okay Yokuşlu, son haftalardaki başarılı grafiğini bu maça da taşımayı bildi. Okay, girdiği 16 ikili mücadelenin 10'unu kazandı ve 3 hava topu mücadelesinden de üstün ayrıldı. Yüzde %91'lik pas yüzdesi yakalayan Okay, 2 şut pası verdi. Savunmada da üstüne düşeni yapan Okay, 3 top kaptı, 2 top uzaklaştırdı ve 2 de pas arası yaptı.

Emre TOPALOĞLU | FOTOMAC.COM.TR / ÖZEL ANALİZ