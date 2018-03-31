ÖZEL | Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yumruklu saldırı

Galatasaray 'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.Kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi.kurulda yaşananların ayrıntılarına ulaştı.Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulda yaşanan gerginliklerinin ardından kürsüye çıkarak, "Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde organize edilen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında yaşanan gerginlik dolayı verilen aradan sonra toplantı devam etti. Daha sonra kürsüye konuşmacı olarak Hayrettin Kozak çıktı. Onun konuşmasının ardından salonda tekrar gerginlik yalandı. Bu olayların yaşanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak üyelere seslendi.



"Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür"



Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" diye