ÖZEL | Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yumruklu saldırı
Galatasaray'ın bugün gerçekleşen Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Çıkan kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi. Galatasaray'ın eski mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye yumrukla saldırıldığı öğrenildi.
Kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi.
Fotomac.com.tr kurulda yaşananların ayrıntılarına ulaştı.
YUMRUKLU SALDIRI
Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.
ORTALIK KARIŞTI
Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulda yaşanan gerginliklerinin ardından kürsüye çıkarak, "Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde organize edilen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında yaşanan gerginlik dolayı verilen aradan sonra toplantı devam etti. Daha sonra kürsüye konuşmacı olarak Hayrettin Kozak çıktı. Onun konuşmasının ardından salonda tekrar gerginlik yalandı. Bu olayların yaşanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak üyelere seslendi.
"Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür"
Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" diye
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:38
-
Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
-
Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
-
Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
ÖZEL | Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yumruklu saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.