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Galatasaray'da kritik gün... Sarı-kırmızılılar, bugün saat 10:00'da mali genel kurulda toplanacak. Mustafa Cengiz yönetimi ile Dursun Özbek yönetiminin hesaplar üzerinden bir kez daha tartışmaya tutuşacak. Sarı-kırmızılılarda 2017 yılının mali tabloları açıklanırken Dursun Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, genel kurul üyelerinin oylamasına sunulacak. Dursun Özbek ve ekibinin ibra edilmesi durumunda mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde adaylığının önü açılmış olacak.



İŞTE YAŞANANLAR

Oturumun kapalı yapılması için önerge verildi, yapılan oylamada önerge kabul edilmedi.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın divan kurulu, sayın üyeler hepiniz hoş geldiniz. Değerli Galatasaraylılar, sözlerime başlamadan önce bir önceki başkanım Dursun Özbek'in olduğu kurulda yaptığım konuşmaya benzer bir konuşma yapmak istiyorum. Tarihi bir kongre yapıyoruz. Faaliyeti yapan eski yönetim, denetlemeyi yapan eski yönetim, bunu sunan yeni yönetim. Biz son divan kurulunda da açıkça ifade ettik. Eski yönetimden denetim raporu gelmemişti. Sonra divan kuruluna verdiler. Biz bu bağlamda kavgadan çekindiğimizden değil, kavga istemediğimizden eski yönetimle ilgili bir şey yapmadık. Hiçbir endişemiz yok. 2 rapor olduğu için biri denetlemenin denetlemesi gibi... Tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak ricam, bütün konuşmacılar ve dinleyiciler için söylüyorum Galatasaray asaletine, vakarına yakışır şekilde davranmalıyız. Saygı esas. Galatasaray farklı olduğunu bu genel kurulda da kanıtlamalı. Hazır konuşmalara pek alışık değilim, biraz bu eziyete katlanmanızı rica ediyorum. Dün bütün gün buna çalıştık. Hatamız olursa affola.

2 ay için konuşuyorum. 291 milyon TL nakit girişi yaptık. Eski yönetimimize 2 sermaye artırımı için teşekkür ediyorum. İkincisini biz tamamladık. 146.92 milyon TL nakit girişi yaşandı buradan.

Futbolcu kira ve satışıyla ilgili 72.34 milyon TL nakit girişi yaşandı. Özellikle Ndiaye'den geldi çoğu.

Yayın haklarından 20 milyon.

En önemlisi VIP loca girişinden 9 milyon TL geldi. 2 ayda toplam 21 milyon TL'lik satış yapıldı. 21 tane loca satıldı. Ben eski yönetim kötüydü, biz iyiyiz demiyorum. Taraftarın sesi, yansıması oldu. Ben bundan gurur duyuyorum. Ben bugün varım, yarım yokum. Müthiş bir ayağa kalkış oldu. UEFA'ya da bunun sunumunu yaptık.

Toplam nakit çıkışı 287.20 milyon TL. 35.59 milyonu vergi ve SGK. 3 günümüz vardı, bu nakdi temin ettik. Herkes dedi ki Ndiaye'yi sattınız, oradan ödediniz. Ndiaye'nin parası 1 ay sonra geldi. Hem vergi borcumuzu ödedik, hem de Dany ve Chedjou'dan gelen transfer cezamızı kaldırdık. Futbola öncelik verdik. Galatasaray ağırlıklı olarak futbol bazlı bir kulüp. Futbolculara gecikmiş ve biriken 95.97 milyon TL maaş ödemesi yapıldı. Tek günde 30'u aşkın futbolcudan temiz kağıdı aldık. Fiili ödemeyle aldık. Rakamlar ortada. 50 milyona yakın bonservis ve kira ödemesi yaptık. Kredi ödemesi de yaptık. Borcumuz 245 milyon dolar'a indi. Çünkü bu aldatıcı.