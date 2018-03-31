Mustafa Cengiz: “Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin”
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulda yaşanan gerginliklerinin ardından kürsüye çıkarak, “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” dedi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde organize edilen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında yaşanan gerginlik dolayı verilen aradan sonra toplantı devam etti. Daha sonra kürsüye konuşmacı olarak Hayri Kozak çıktı. Onun konuşmasının ardından salonda tekrar gerginlik yalandı. Bu olayların yaşanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak üyelere seslendi.
"KONTROLSÜZ ÖFKE KAOS YAPAR, BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜR"
Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" diye konuştu.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:23
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
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Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Mustafa Cengiz: “Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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