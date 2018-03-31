Cristano Ronaldo'nun kıramadığı Lionel Messi rekorları
Futbol tarihinin en özel rekabetlerinden biri Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Barcelona forması giyen Lionel Messi arasında yaşanıyor.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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