Cristano Ronaldo'nun kıramadığı Lionel Messi rekorları – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Cristano Ronaldo'nun kıramadığı rekorları

    Cristano Ronaldo'nun kıramadığı Lionel Messi rekorları

    Futbol tarihinin en özel rekabetlerinden biri Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Barcelona forması giyen Lionel Messi arasında yaşanıyor.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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