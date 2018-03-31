32 yaşında olmasına rağmen ekstra idmanlarını aksatmayan Bafetimbi Gomis profesyonelliği ile Florya'nın ardından Türk Telekom Stadı personelinin de gönlüne girdi. Aslantepe'deki GS Store'de düzenlenen imza gününe katılan Gomis 1 saat sürmesi planlanan organizasyonda tam 2 saat 15 dakika kaldı. Hiçbir taraftarın imza ve fotoğraf isteğini kırmayan, herkese gülümseyen Fransız yıldızın yorulduğunu düşünen kulüp yetkilileri organizasyonun ortasında 15 dakika kahve molası vermesini teklif etti. Fransız golcünün tepkisi ise dikkat çekiciydi.

SAATLERDİR DIŞARIDALAR, OLMAZ!

Bafetimbi Gomis, kahve arası önerisine, "Beni saatlerdir dışarıda, soğuk ve yağmura rağmen bekleyen taraftarı bekletemem" cevabını verdi. 32 yaşındaki oyuncunun taraftarlarca çok sevildiği biliniyor. Gomis de özellikle sosyal medya hesaplarından kendisine yönelik mesajları sık sık cevaplıyor ve paylaşımlarında yer veriyor.







Fransız yıldız bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 Süper Lig maçında 25 kez ağları bulmuş, 5 kez de asist yapmıştı. Gomis'in Türkiye Kupası'ndaki 4 maçında da 3 golü ve 1 asisti bulunuyor.

HELAL OLSUN GOMİS

Gomis, dün ayrıca Ulus Liv Hospital'da Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis, çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti.







LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Gomis, takıma adım attığı ilk günden itibaren sadece kaydettiği gollerle değil, güçlü karakteri ile de taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaraylılar'ın Gomis'i bağırlarına basmalarını gayet normal görmeli ve karşılamalıyız. Oldukça sempatik bir futbolcu... Ama Gomis'i beğenen sadece Galatasaray taraftarları değil... Eğer yıldız bir futbolcu yalnızca kendi taraftarıyla değil, tüm futbol dünyasından ve rakip taraftarlar tarafından da saygı görüyorsa bu Gomis'in kalitesinin bir eseridir. Fransız golcü sadece santrfor olarak degil, insani açıdan da kaliteli birisi.



SABAH