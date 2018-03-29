Yeni yasa ile Türk futbolu çağ atlayacak



Başkan Mustafa Cengiz, kulüplerin ödediği vergilerin amatör branşlara aktarılmasıyla ilgili yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yeni yasanın olimpik dallar için çok önemli olduğunu ifade eden Cengiz, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ederim. Bu yasanın Türk sporuna özellikle olimpik dallarda yardımcı olmasını diliyoruz. Doğru kullanılması halinde yasanın gelecek 20 yılda Türk sporunu, dünyada ilk 3'e sokacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

* Kulüplerin maliyeye ödediği gelir vergileri özel bir hesapta toplanacak ve ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kulüplere iade edilecek.

* Kulüplerin özellikle yüzde 15'lik vergi yükünün ağırlığını futbolcu transferleri oluşturduğu için bu yolla futboldan gelecek gelirin, aynı kulüplerde amatör şubeler ve sporcular için kullanılması sağlanacak.

* Bu özel hesaba aktarılacak tutarlarının geri ödenmesi için kulüplerin vergilerini kanuni sürede beyan edip ödemeleri gerekiyor.

* Özel hesapta toplanacak ve kulüplere iade edilecek tutar sadece amatör spor dallarında faaliyet gösteren sporculara, antrenörlerine ve diğer spor elemanlarına dağıtılabilecek.

DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onaylamasını ardından devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. Buna göre, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi, amatör branşa harcanması şartıyla ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere geri iade edilecek.

"GALATASARAY DEV BİR BUZDAĞIDIR"

Başkan Cengiz'den para peşine düşen menajerlere sert gönderme: "Menajerler bizi bombardımana tutuyor. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Bunu not aldık. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ'nin yaptığı sermaye artırımında ciddi gelir elde ettiklerini ancak bu gelirden sonra menajerlerin kulübe icra takibi başlattığını söyledi. Menajerlerin yıllardır alamadıkları ücretler için kulübü bombardımana tuttuğunu ifade eden Başkan, "Siz ayağa kalkıp yürümeye başladığınızda omuzlarınıza basıp indirmeye çalışıyorlar. Biz bunları not alıyoruz. Galatasaray'ın kurumsal hafızasına bırakıyoruz. Buradan ilan ediyorum. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz" diye konuştu. Cengiz, "Sermaye artışının yanı sıra bankalarımız olumlu dönüş yapmaya başladı. Gideceğimiz büyük sponsorlar var. Galatasaray'ın menfaatleri ne ise onu yapacağız" derken taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

SATIŞLAR 3 KATINA ÇIKTI

Kulübe verilen desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Cengiz şöyle konuştu: Camia ayağa kalkış halinde. Galatasaray Store mağazalarında satışlar 3 katına çıktı. Borsa da 1 liralık hisse 2.4 kat değer kazandı. Seyirci 40 bine gidiyor. Hedefimiz 50 bin seyircinin stada gelmesi... Üç milyon lirayı aşkın kombine sattık. Müthiş olumlu hareketler var.

ALTIPARMAK İCRAYA VERDİ

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1.2 milyon liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri göndermiş ve bu da basına yansımıştı.

TÖRENE KATILDI

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sancaktepe Belediyesi Sporcu Performans Laboratuvarı'nda ölçümü gerçekleştirilen sporcu adaylarından 2600 kişinin sporcu karnesinin dağıtım töreni yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in davetlisi olarak törende yer aldı.

FLORYA'DA BAYRAM!

Trabzon maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak motivasyonu yükseltti. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, paralarını 4 ay geriden alan futbolcuların hesaplarına ilk 10 milyon euro daha yatırdı. Bugüne kadar toplamda 22 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtilirken futbolcuların bu durumdan oldukça hoşnut olduğu ve Trabzon karşısında galibiyet sözü verdiği ifade edildi.