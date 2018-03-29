Terim'li Galatasaray, Trabzon'a kaşı üstün – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim'li , Trabzon'a kaşı üstün

    Terim'li <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Trabzon'a kaşı üstün

    Sarı-kırmızılı takım, yönetiminde ile oynadığı 20 resmi maçta sadece 2 kez yenildi.

    Spor Toto 'de 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edecek 'ın, teknik direktör yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce ve 'nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2'sini kaybetti.

    , yönetiminde ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

    Çalımbay'a karşı da üstün

    Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcısı , daha önce 7 resmi karşılaşmada teknik direktör olarak rakip oldu.

    Terim'in Galatasaray, 'ın da Sivasspor ve Denizlispor'un yedek kulübesinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

    Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu filelerle buluştururken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 kez skoru değiştirdi.

    Son 3 maçı kaybetti

    Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

    Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi.

    Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'li , Trabzon'a kaşı üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN