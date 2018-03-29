"Odaklandığım tek şey şampiyonluk"
Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Garry Rodrigues, birçok konu hakkında konuştu.
FATİH TERİM GELDİKTEN SONRA...
FATİH Terim'in teknik direktörlüğe gelmesinin performansına olumlu yansıdığını kaydeden Rodrigues, "Bir futbolcunun mutlu olması için teknik direktöründen güven alması gerekiyor. Fatih Terim de bana bunu veriyor. Mutluyum ve kişisel hedeflerim var" sözlerini sarfetti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:06
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
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Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
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Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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