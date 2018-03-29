"Odaklandığım tek şey şampiyonluk" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
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    "Odaklandığım tek şey şampiyonluk"

    "Odaklandığım tek şey şampiyonluk"

    Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden , birçok konu hakkında konuştu.

    Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden , birçok konu hakkında konuştu. Trabzonspor maçını kazanıp, hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe mücadelesi oynandı ve bitti. Şimdi Trabzonspor'a konsantre olmalıyız. 'da olduğum için mutluyum ve burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Her zaman evimde gibiyim. Taraftar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Çok iyi bir ortam var. Odaklandığım tek şey şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. Tekrar söylüyorum; odaklandığım tek şey Galatasaray'la şampiyonluk yaşamak" açıklamasında bulundu.

    FATİH TERİM GELDİKTEN SONRA...
    'in teknik direktörlüğe gelmesinin performansına olumlu yansıdığını kaydeden Rodrigues, "Bir futbolcunun mutlu olması için teknik direktöründen güven alması gerekiyor. Fatih Terim de bana bunu veriyor. Mutluyum ve kişisel hedeflerim var" sözlerini sarfetti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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