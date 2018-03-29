Galatasaray'dan devlet büyüklerine teşekkür mesajı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'dan devlet büyüklerine teşekkür mesajı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan devlet büyüklerine teşekkür mesajı
    , amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çıkarılan 7103 sayılı kanun için Cumhurbaşkanı , Başbakan , Gençlik ve Spor Bakanı , Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile yer alan milletvekillerine teşekkür etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
    "Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' , 'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
    Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta;

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın , Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın , Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere, tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren 'ndeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz" denildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
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