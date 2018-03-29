Galatasaray'da anlamlı ziyaret
Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ile sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis, Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret ederek buranın yaşlı sakinleriyle bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, futbol takımı oyuncuları kaptan Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis'in, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'na ziyarette bulundukları belirtildi.
Teknik heyet ile oyuncuların, yurt sakinlerine çiçek verip, kendileriyle yakından ilgilendikleri, çekilen toplu fotoğrafın ardından ziyaretin tamamlandığı aktarıldı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
-
Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Bu sene FB için FFP bitiyor,görülene göre FFP biter bitmez gerçekten transfer yapmaya başlayacaklar. 6 kişi yanıltmaca, takım değişecek
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 3
Yorum
1903 MINA BILE GOMUS :)
-
Haldun Üstünel’in acı günü
Toplam 1
Yorum
seyit33 Merhuma Allah'tan rahmet,Sevgili Haldün ÜSTÜNEL ve yakınlarına başşağlığı ve sabırlar diliyorum.
Galatasaray'da anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.