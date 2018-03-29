Galatasaray'da anlamlı ziyaret – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da anlamlı ziyaret

    Galatasaray'da anlamlı ziyaret

    Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ile sarı-kırmızılı oyuncular ve , 'nu ziyaret ederek buranın yaşlı sakinleriyle bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör , yardımcıları Levent Şahin, , , futbol takımı oyuncuları kaptan ve 'in, Florya'da bulunan 'na ziyarette bulundukları belirtildi.

    Teknik heyet ile oyuncuların, yurt sakinlerine çiçek verip, kendileriyle yakından ilgilendikleri, çekilen toplu fotoğrafın ardından ziyaretin tamamlandığı aktarıldı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
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