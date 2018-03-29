Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı

Galatasaray taraftarları Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasına çok sayıda ''Come to Galatasaray'' yorumu gönderdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusuna ''Come to Galatasaray'' mesajları gönderdiler.

Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist ile mücadele ediyor.



