Sinan Gümüş çözümü – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    çözümü

    Sinan Gümüş çözümü

    Daha önce beraber oynattığı Donk-Tolga ikilisinden beklediğini alamayan Terim'in, ve Selçuk'un yokluğunda farklı tercihler yapabileceği belirtiliyor.

    Daha önce beraber oynattığı Donk-Tolga ikilisinden beklediğini alamayan Terim'in, ve Selçuk'un yokluğunda farklı tercihler yapabileceği belirtiliyor. Fernando'dan sonra Selçuk'un da oynamaması durumunda Terim'in, Donk'un yanına 'yı çekeceği, Feghouli'yi 10 numara oynatarak, bir kanada Rodrigues diğerine ise Sinan'ı koyma konusunda denemeler yaptığı bildirildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:56
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