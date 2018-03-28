Serkan konusu açılmadı
Serkan? Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, adı G.Saray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.
Serkan? Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, adı G.Saray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu. Canatar, "G.Saray'la görüşmelerde hiçbir şekilde Serkan'ın konusu açılmadı. Transfer politikalarını bilmiyorum. Serkan'ın Konya ile sözleşmesi var" ifadesini kullandı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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