Serkan konusu açılmadı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Serkan konusu açılmadı

    Serkan konusu açılmadı

    Serkan? Kırıntılı'nın menajeri , adı G.Saray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.

    Serkan? Kırıntılı'nın menajeri , adı G.Saray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu. Canatar, "G.Saray'la görüşmelerde hiçbir şekilde Serkan'ın konusu açılmadı. politikalarını bilmiyorum. Serkan'ın Konya ile sözleşmesi var" ifadesini kullandı.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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