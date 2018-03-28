Monchi, alt yapıdan 5 yıldızı istiyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Monchi, alt yapıdan 5 yıldızı istiyor

    Monchi, alt yapıdan 5 yıldızı istiyor

    Milli futbolcu 'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü 'ın genç yeteneklerine çevirdi.

    Milli futbolcu 'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü 'ın genç yeteneklerine çevirdi. Futbolcu izleme konusunda Avrupa'nın 1 numarası olarak göstrilen İspanyol futbol adamının, alt yapıdan 15 yaşındaki orta saha Mustafa Kaplan, 18'lik kanat forvet Yunus Akgün, sağ bek Ali Ülgen, ve 17 yaşlarındaki orta saha Atalay Babacan ile kanat Recep Gül'ü takip ettiği bildirildi. Öte yandan Avrupa basınına açıklama yapan Monchi, "İsim veremem ama 'den bazı oyuncuları izliyoruz. Galatasaray'ın alt yapısındaki isimlere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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