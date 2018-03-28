Monchi, alt yapıdan 5 yıldızı istiyor
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü Galatasaray'ın genç yeteneklerine çevirdi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, gözünü Galatasaray'ın genç yeteneklerine çevirdi. Futbolcu izleme konusunda Avrupa'nın 1 numarası olarak göstrilen İspanyol futbol adamının, alt yapıdan 15 yaşındaki orta saha Mustafa Kaplan, 18'lik kanat forvet Yunus Akgün, sağ bek Ali Ülgen, ve 17 yaşlarındaki orta saha Atalay Babacan ile kanat Recep Gül'ü takip ettiği bildirildi. Öte yandan Avrupa basınına açıklama yapan Monchi, "İsim veremem ama Türkiye'den bazı oyuncuları izliyoruz. Galatasaray'ın alt yapısındaki isimlere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Monchi, alt yapıdan 5 yıldızı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.