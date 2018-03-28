Linnes garantiledi
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi olan Martin Linnes, Fatih Terim'in yeni sezon planları arasında yerini garantiledi.
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi olan Martin Linnes, Fatih Terim'in yeni sezon planları arasında yerini garantiledi. Norveçli futbolcunun, çalışma disiplini, özverisi ve takım oyununa yatkınlığı tecrübeli hocayı memnun ederken, Martin Linnes'in yeni sezonda da takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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