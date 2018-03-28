Linnes garantiledi – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Linnes garantiledi

    Linnes garantiledi

    ile bir yıl daha sözleşmesi olan , 'in yeni sezon planları arasında yerini garantiledi.

    ile bir yıl daha sözleşmesi olan , 'in yeni sezon planları arasında yerini garantiledi. Norveçli futbolcunun, çalışma disiplini, özverisi ve takım oyununa yatkınlığı tecrübeli hocayı memnun ederken, 'in yeni sezonda da takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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