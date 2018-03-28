G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk açlığı!

Igor Tudor'la kaybettiği liderliği Fatih Terim'le kazanan G.Saray, hedefe kilitlendi. Teknik heyet, futbolcuları motive etmekte zorlanmıyor çünkü başta Gomis olmak üzere birçok isim ilk şampiyonluğunun peşinde. Yabancılardan Gomis, Feghouli, Rodrigues, Nagatomo, Donk ve Carrasso, yerlilerden ise Serdar Aziz, Ahmet Çalık ile Tolga Ciğerci kariyerlerinde ligde mutlu sona ulaşamadılar.

8 FUTBOLCU DUBLE PEŞİNDE

Maicon-Fernando ikilisi, birlikte Porto'da, Mariano Fluminense'de, Denayer kiralık oynadığı Celtic'te, Linnes eski takımı Molde'de, Latovlevici Steaua Bükreş'te, Eren Derdiyok kariyerinin başında Basel'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu isimler Galatasaray'da duble yapmanın hayalini kuruyorlar. Hakan Balta, Muslera, Selçuk, Yasin, Koray, Tarık ve Sinan Gümüş ise Galatasaray'da daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan isimler.