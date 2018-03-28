G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk açlığı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk açlığı!

    G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk açlığı!

    Spor Toto 'in zirvesinde bulunan 'da Teknik Direktör , oyuncularını motive etmekte zorlanmıyor. Zira sarı kırmızılarda Fransız golcü Bafetimbi dahil olmak üzere 9 futbolcu, kariyerleri boyunca lig kupası kazanamadı.

    Igor 'la kaybettiği liderliği 'le kazanan G.Saray, hedefe kilitlendi. Teknik heyet, futbolcuları motive etmekte zorlanmıyor çünkü başta olmak üzere birçok isim ilk şampiyonluğunun peşinde. Yabancılardan , Feghouli, Rodrigues, Nagatomo, Donk ve Carrasso, yerlilerden ise , ile kariyerlerinde ligde mutlu sona ulaşamadılar.

    8 FUTBOLCU DUBLE PEŞİNDE
    Maicon-Fernando ikilisi, birlikte Porto'da, Mariano Fluminense'de, Denayer kiralık oynadığı Celtic'te, Linnes eski takımı Molde'de, Latovlevici 'te, kariyerinin başında Basel'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu isimler 'da duble yapmanın hayalini kuruyorlar. , Muslera, Selçuk, Yasin, Koray, Tarık ve ise 'da daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan isimler.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:51
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