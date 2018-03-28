Finalin kapısında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında bugün İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında bugün İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak. Zorlu maç saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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