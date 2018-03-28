Emander'den bir isim daha! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'den bir isim daha!

    Emander'den bir isim daha!

    , Elmander’i -Macaristan U21 maçına gönderip ’i izlemesini istedi. Genç forvet arkası için olumlu rapor geldi.

    SOn dönemde kulübe pek çok isim öneren Elmander, önceki gece de soluğu 'da aldı. 'in Belçika-Macaristan izlemesi için görevlendirdiği İsveçli futbol adamı, ev sahibi ekibin kaptanı olan 'i takip etti. 'in Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Schrijvers hakkında olumlu rapor verdiği bildirildi. Terim'in, bu sezon ligde 27 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan forvet arkasını 'yeni Bruma' olarak gördüğü gelen haberler arasında.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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