G.Saray'dan çok sert açıklama! ''Lisesi-lisesiz...''
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.
Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi yaklaştıkça, basında camiayı ayrıştırıcı, bölücü haberler yapıldığını gözlemlemekteyiz. Yönetimimizin, ana misyonu camiayı tüm katmanları ile bir arada tutarak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Ancak tüm bu yaklaşıma karşın, basında maksatlı, "liseli-lisesiz" şeklinde ötekileştirici haberlerin devam ettiğini takip ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak medyada bu tarz haberleri yapan kişi ve kurumlar ile alakalı "doğrudan" hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:13
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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Sözleşmeye Arsenal engeli!
Toplam 2
Yorum
bjk Gereksiz bir adam, oynadığı futbol çok zayıf. Bir yandanda fenerle görüşüyor. İyisimi gitsin.
G.Saray'dan çok sert açıklama! ''Lisesi-lisesiz...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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