Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:44
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 2
Yorum
baksoy sayın rıza bey yoksa kaybetmeye gitmek demi var ?
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 1
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 7
Yorum
huseyin aynı Aykut Kocam, GS maçından 3 maç önce de "3 maç sonra lideriz" de demişti ama puan farkı ortada :)
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