Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de 'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:44
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