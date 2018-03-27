Avantaj Galatasaray’da – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Avantaj ’da

    Avantaj Galatasaray’da

    Bir dönem Odebank'ı çalıştıran , lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

    Bir dönem Odebank'ı çalıştıran , lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaşacağını söyledi. Ataman, "Gönlümden Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor ama sadece gönlümden değil mantık olarak da baktığınız zaman bugün Galatasaray ciddi bir avantaj yakalamış durumda" dedi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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