Her yerde Gomis – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Her yerde

    Her yerde <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>

    bu sezon gol sayısında rakiplerine açık ara fark atarken bunda kuşkusuz Bafetimbi 'in rolü büyük...

    bu sezon gol sayısında rakiplerine açık ara fark atarken bunda kuşkusuz Bafetimbi 'in rolü büyük... 25 golle ligin en çok gol atan ismi olan ve gol krallığına koşan Fransız yıldız, 3.2 ile ligin en çok şut çeken ve 1.9 ile en çok isabet bulan oyuncusu aynı zamanda...

    AÇIK ARA ÖNDE
    ?Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'a 5 gol fark atan , gol krallığı konusunda büyük avantaj yakaladı. Gomis, ligin kalan bölümünde bu performansını sürdürmesi durumunda ilk sezonun gol krallığını kazanmış olacak. , Gomis'i sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

    TARİHE GEÇECEK
    Gomis, bu sezon gol krallığı ile birikte tarihe geçme şansı da elde edecek. Başarılı oyuncu ligin kalan bölümünde 4 gol atması durumunda 29 gole ulaşacak ve bir sezonda en fazla gol atmış yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her yerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN