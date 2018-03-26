Galatasaray bu sezon gol sayısında rakiplerine açık ara fark atarken bunda kuşkusuz Bafetimbi Gomis'in rolü büyük... 25 golle ligin en çok gol atan ismi olan ve gol krallığına koşan Fransız yıldız, 3.2 ile ligin en çok şut çeken ve 1.9 ile en çok isabet bulan oyuncusu aynı zamanda...



AÇIK ARA ÖNDE

?Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'a 5 gol fark atan Gomis, gol krallığı konusunda büyük avantaj yakaladı. Gomis, ligin kalan bölümünde bu performansını sürdürmesi durumunda ilk sezonun gol krallığını kazanmış olacak. Galatasaray, Gomis'i sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

TARİHE GEÇECEK

Gomis, bu sezon gol krallığı ile birikte tarihe geçme şansı da elde edecek. Başarılı oyuncu ligin kalan bölümünde 4 gol atması durumunda 29 gole ulaşacak ve bir sezonda en fazla gol atmış yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.