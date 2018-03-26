Galatasaray'dan Eyüpsultan Belediyesine ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Toprak, Ömer Cansever ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de ziyarette yer aldı. Mustafa Cengiz ziyarette Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a isminin yazılı olduğu imzalı Galatasaray forması hediye ederken, Aydın da Cengiz'e Eyüpsultan gravürü takdim etti.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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