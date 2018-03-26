Galatasaray'dan Eyüpsultan Belediyesine ziyaret – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan Eyüpsultan Belediyesine ziyaret

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan Eyüpsultan Belediyesine ziyaret

    Kulübü Başkanı , Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Toprak, Ömer Cansever ve Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Şener ile Belediye Başkanı Atilla Aydıner de ziyarette yer aldı. ziyarette Başkanı Remzi Aydın'a isminin yazılı olduğu imzalı forması hediye ederken, Aydın da Cengiz'e Eyüpsultan gravürü takdim etti.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan Eyüpsultan Belediyesine ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN