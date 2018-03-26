Fatih Terim bunu da yaptı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim bunu da yaptı!

    Fatih Terim bunu da yaptı!

    Fatih Terim'in göreve gelmesinden bu yana geleneklerine dönen Galatasaray'daki büyük değişim devam ediyor.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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