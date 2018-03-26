Fatih Terim bunu da yaptı!
Fatih Terim'in göreve gelmesinden bu yana geleneklerine dönen Galatasaray'daki büyük değişim devam ediyor.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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